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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mahalleli deprem sandı: Duvar yıkıldı, evler tahliye edildi

İHA

Mahalleli deprem sandı: Duvar yıkıldı, evler tahliye edildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde derenin yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarı yıkıldı. Mahalle sakinleri deprem olduğunu sanarak kendilerini dışarı atarken, dere kenarındaki 2 ev tedbiren tahliye edildi. Bir evin bahçesinde ise zeminde yarılma olduğu görüldü.
Yokuşbaşı Mahallesi’nden geçen derenin yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarı, son yağan yağmurların etkisiyle yıkıldı. Büyük bir gürültüyle dere yatağının içine yıkılan duvar, bölgede paniğe neden oldu. Kimi mahalle sakini deprem olduğunu sanarak kendini dışarı attı. Sesi duyup dışarı çıkan vatandaşlar, duvarın yıkıldığını görünce belediye ekiplerine haber verdi. Zabıta ekipleri, yıkılan yerin etrafını şeritle kapatarak güvenlik önlemi aldı.
Dere kenarındaki 2 evde yaşayan 2 aile tahliye edildi. Duvarın yıkılmasıyla birlikte evin bahçesindeki zeminde ise yarılma olduğu görüldü. Evin bahçesindeki toprağın bir kısmının ise çam ağacının kökleriyle durduğu görüldü.
Tahliye edilen evde yaşayan Nagihan Kaçar, duyduğu büyük gürültünün ardından dışarı çıktığını ifade ederek, “Bir anda bir deprem oluyor zannettim. Dışarı çıktım. Bir indim ki duvar yok aşağıda. Eşimi aradım, sonra zabıtayı aradım. Onlar gerekli birimleri aradılar. İnşallah yarın gerekli müdahale yapılacak herhalde. Tahliye kararı alındı. Birazdan gideceğiz evimizden. Burası benim 25 yıllık evim. Bir de 2 sene önce Büyükşehir Belediyesi bu istinat duvarını çekti. Yağmurlara dayanamadı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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