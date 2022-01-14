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Köyceğiz’in renkli siması gülümsetti Bekçiliğini yaptığı tuvaletin fiyatına zam yapıp kendini müdür atadı

İHA

Köyceğiz’in renkli siması gülümsetti Bekçiliğini yaptığı tuvaletin fiyatına zam yapıp kendini müdür atadı

Muğla’nın Köyceğiz ilçe merkezinde yıllardır tuvalet bekçiliği yaparak ekmeğini kazanan tuvalet bekçisi Şaban Tezcan, girdi fiyatlarının artmasını gerekçe göstererek zam yaptı.
Tuvalet ücretine yaptığı yüzde 100’lük zammı ‘şok fiyat’ başlığı ile duyuran Şaban Tezcan, tek kişilik kadroya rağmen kendisini de tuvalete müdürü yaptığını ilan etti. Şaban Tezcan 2,5 TL’ye yükselttiği tuvalet ücretini bekçi kulübesine astığı yazı ile duyurdu. Tuvalet kağıdı, kolonya, peçete, elektrik ve suya gelen zamlar nedeniyle tuvalet ücretlerini arttırmak zorunda kaldığını belirten Şaban Tezcan, “Ekmek paramı bu işten kazanıyorum. Girdi maliyetleri çok arttığı için ben de tuvalet ücretlerine zam yapmak zorunda kaldım. Her işletmenin birer müdürü var. Kendimi de kuruma müdür atadım. Halkımıza en iyi hizmeti sunmaya çalışıyorum” diye konuştu.
İlçenin renkli simasının zamlı tarifesi ve yeni aldığı kararlar ilçe halkını gülümsetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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