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2022 yılının ilk trafik güvenliği etimi Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri okullarda 2022 yılı trafik güvenliği eğitimlerine başladı.

İHA

2022 yılı trafik güvenliği eğitimleri kapsamında Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri okullarda farkındalık eğitimlerine başladı.

2022 yılının ilk trafik güvenliği etimi Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri okullarda 2022 yılı trafik güvenliği eğitimlerine başladı.

2022 yılı trafik güvenliği eğitimleri kapsamında Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri okullarda farkındalık eğitimlerine başladı.
2022 yılının ilk trafik güvenliği farkındalık etkinliği Menteşe Emirbeyazıt İlkokulunda gerçekleştirildi. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, Komiser Burcu Avcı ile yunus, ve şahin timlerinin katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerin çantalarına veya üniformalarının yakalarına takılmak üzere trafik levhaları mini rozet haline getirilerek dağıtımı yapıldı.
Etkinliğin amacının ilkokul öğrencilerinin yatay ve dikey trafik levhalarına olan farkındalığın arttırılması, öğrencilerin küçük yaşta eğlenerek trafik levhalarının anlamlarını öğrenmeleri amaçlanıyor.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, 2022 yılı trafik güvenliği etkinliklerine başladıklarını belirtirken, yıl boyunca bu etkinliklerin farklı sloganlar ve farklı mekanlarda devam edeceğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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