Muğla’da konut satışları yüzde 63,7 arttı Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık ayı konut satış oranları açıklarken, Muğla’da bir önceki yılın aynı dönemine göre konut satışlarında yüzde 63,7 artış yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Aralık ayı konut satış istatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Muğla’da konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63,7 artış yaşandı.

Muğla’da konut satışları 2021 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,7 oranında artarak 3 bin 080 oldu. Bu satışların Bin 107’si ilk satış, Bin 973’ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. İpotekli satışlar yüzde 32,6 arttı

Muğla’da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,6 oranında artış göstererek 634 oldu. 634 ipotekli satışın 216’sı ilk satış, 418’i ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Diğer satışlar yüzde 74,2 arttı

Muğla’da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74,2 oranında artış göstererek 2 bin 446 oldu. Bu satışların 891’i ilk satış, Bin 555’i ikinci el satış olarak gerçekleşti.

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