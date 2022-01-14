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Muğla BİLSEM öğrencisi dünya birincisi Muğla Bilim ve Sanat Merkezi 6’ıncı sınıf öğrencisi Melis İzdaş, Uluslararası Caribou Matematik sınavında dünya birincisi oldu.

İHA

Muğla BİLSEM öğrencisi dünya birincisi Muğla Bilim ve Sanat Merkezi 6’ıncı sınıf öğrencisi Melis İzdaş, Uluslararası Caribou Matematik sınavında dünya birincisi oldu.

Dünya çapında çevrim içi olarak düzenlenen Caribou Matematik Yarışması'nda, Muğla Bilim ve Sanat Merkezi 6’ıncı sınıf öğrencisi Melis İzdaş, dünya birincisi olarak Muğla’nın gururu oldu.
12 Ocak 2022’de düzenlenen matematik yarışmasında, 56’ncı sınıf kategorisinde 15 sorunun tamamını doğru ve hızlı cevaplayan Melis İzdaş, 39 ülkeden kendi yaş grubunda 10 bin 979 kişiyi geride bırakarak dünya birinciliği elde etti. Muğla BİLSEM geçen yıl da aynı yarışmada yine 2 dünya birinciliği elde etmişti.
Muğla BİLSEM Okul Müdürü Bekir Cevizci, “Caribou ve benzeri ulusal ve uluslararası yarışmalara önem veriyoruz. Bu platformlarda Muğla’mızı başarılı bir şekilde temsil etmek bizim için gurur kaynağı. Caribou yarışmasına çeşitli sınıf seviyelerinden 8 öğrencimiz katıldı. Matematik öğretmenimiz Sinem İnce danışmanlığında hazırlanılan yarışmadan birincilik almak bizi mutlu etti. Öğrencimiz Melis İzdaş’ı ve yarışmaya katılan diğer öğrencilerimizi tebrik ederim” dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Melis İzdaş’ın dünya birinciliğinin kendilerini gururlandırdığını belirterek, “Öğrencimizin elde ettiği bu büyük başarıdan dolayı tebrik ediyor, onu yetiştiren öğretmenlerimize ve ailelerimize teşekkür ediyorum” dedi.
Kanada merkezli olan uluslararası düzeyde gerçekleştirilen Caribou Matematik yarışması, öğrencilerin severek matematik yapmalarını ve problem çözmeye yönelik keyifli vakit geçirmelerini amaçlıyor. Yılda 6 defa, 2, 34, 56, 78, 910, 1112 kategorilerinde düzenlenen yarışma; İngilizce, Fransızca, Çince ve Farsça gibi dillerde yürütülüyor. Türkiye’de yarışmaya katılmak isteyen okullar ve öğrenciler, yarışmaya bu dillerden uygun olanı seçerek katılıyorlar. Öğrenciler bir yıl boyunca 6 adet yarışma deneyimleyebiliyorlar. Yılda 6 kere düzenlenen yarışma, bir süreklilik ve süreç gerektirdiği için, öğrenci üzerindeki değişimleri izleme fırsatı sunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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