Bodrum’da Akdeniz Foku sürprizi Teknelerin arasında balık avlayan fok, ilgi odağı oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde balık avlayan Akdeniz foku, ilgi odağı oldu. Vatandaşlar foku görüntülemek için çaba sarf etti.

Bitez Limanı’ndaki yetişkin bir Akdeniz foku geldi. Balık sürüsünün peşinden geldiği sanılan foku fark eden limandaki denizciler, hayvanı görüntülemeye çalıştı. Teknelerin arasında yüzen fok, zaman zaman su yüzeyine çıktı. Bir an olsun yerinde durmayan hayvanı görüntülemek isteyen limandaki denizciler, yoğun uğraş verdi. Bir süre limanda avlanan fok, daha sonra gözden kayboldu.

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