'Kene operasyonu'nun Muğla ayağındaki tefeci operasyonunda 11 gözaltı

Fırat AKAYCavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)EMNİYET Genel Müdürlüğü´nce dün tefecilere yönelik 28 ilde eş zamanlı düzenlenen `Kene´ operasyonun Muğla ayağında, 11 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda senet ve evrak ele geçirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından dün tefecilere yönelik 28 ilde eş zamanlı düzenlenen `Kene´ operasyonunun Muğla ayağında birçok adrese baskınlar yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, şehir merkezi başta olmak üzere Bodrum, Fethiye, Ortaca, Marmaris ve Milas'ta yapılan eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Operasyonlarda şüphelileri ait ev ve iş yerlerindeki aramalarında çeşitli isimlere düzenlenmiş 69 senet, 48 çek fotokopisi, 2 icra dekontu, 14 boş senet, 1 borçlandırılmış mağdurların isimlerinin yazılı olduğu ajanda ve birçok mağdurun isimlerinin bulunduğu not defterleri ve çeteleler ele geçirildi.
'Tefecilik Yapmak' suçundan gözaltına alınan şüphelilerin, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.DHA-Genel Türkiye-Muğla Fırat AKAY Cavit AKGÜN
2022-01-14 17:14:12
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