Kıvanç ve Başak Dizer Tatlıtuğ çiftinden sokak hayvanları için destek sözü



BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü Turgutreis Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve Stil Danışmanı eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, Bodrum'da sokak hayvanlarına yönelik düzenlenecek projelere destek vermek istediklerini söyledi.

Yaşamlarının bir bölümünü Bodrum'daki evlerinde sürdüren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Tatlıtuğ çifti, Bodrum Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü Turgutreis Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Tatlıtuğ çifti, ardından da Bodrum Belediyesi'ne geçip, Belediye Başkan Vekili Mustafa Coşkun, Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Veteriner İşleri Müdürü Serkan Kanik, Özel Kalem Müdürü Serkan Aloğlu ve Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu Sözcüsü İnci Kutay ile bir araya geldi. Ünlü çift, İstanbul'daki evlerinde kedi, köpek ve tavuklarıyla yaşadıklarını, Bodrum'a geldiklerinde ise sokak hayvanlarıyla yakından ilgilendiklerini söyledi. Tatlıtuğ çifti, Bodrum'da sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirilecek projelere destek vermek istediklerini de kaydetti.

'SATIN ALMA SAHİPLEN'

Tatlıtuğ çifti, Bodrum Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü Turgutreis Rehabilitasyon Merkezi ziyaretini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kıvanç Tatlıtuğ, bir köpeği severken çekilen ve #satınalmasahiplenetiketi ile paylaştığı görüntüde, 'Hepsi sevgi dolu gözlerle sahiplenmemizi bekliyor' ifadelerini kullandı. Hayvan sevgisini, sosyal medyadan yaptığı birçok paylaşımla gösteren Başak Dizer Tatlıtuğ ise, "Bugün gönülden hayvansever, harika bir ekiple tanıştık. Çok düzenli, sevgi dolu bir barınak. Sahiplenecek bir sürü güzel köpekleri var. İnci Hanım ve Başka Bir Hayat Diliyorum Derneği ile iç içe çalışan bir belediye. Hayvanlara desteklerinizi bekliyorlar. Ah keşke hepinizi kurtarabilsek. Dünya tatlıları bunlar. Burada olmayı hak etmiyorlar" ifadelerini kullandı.DHA-Magazin Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM (Muğla), (DHA)

2022-01-14 18:25:08



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