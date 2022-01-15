Muğla Pandemi Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı Muğla Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında kurul üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde yapılan Muğla Pandemi Koordinasyon Kurulu toplantısına Vali Orhan Tavlı’nın yanı sıra kamur kurum temsilcileri ile oda temsilcileri katıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Dr. Eriş Akça’nın sunumu ile başlayan toplantıda, il genelinde yürütülen aşılama ve filyasyon çalışmaları, HES Kodu uygulamasının yaygınlaştırılması, kamu kurumları ve meslek kuruluşlarında salgından korunma esasları ve alınan tedbirlerin yerinde denetlenerek farkındalık sağlanması konusunda sunum yapıldı.

Toplantıda; Tüm açık ve kapalı alanlarda maske kullanımına devam edilmesi, her alanda sosyal mesafeye, hijyene dikkat edilmesi, kalabalık ortamlara girilmemesi, tüm kamusal alanlarda iş yerlerinde toplu olarak bulunulan alanlarda girişte HES Kodu sorgulamasının yapılması, farkındalığın arttırılması amacıyla bilgilendirmeler yapılması, kamusal alanlara, kamu kurumlarında, toplu ulaşım araçlarında uygun yerlere pandemi hakkında bilgilendirici afiş ve broşürlerin konulması, denetimlerin arttırılması, okullarda salgın tedbirlerine en üst seviyede özen gösterilmesi ve kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun arttırılması konusunda kararlar alındı.

Vali Orhan Tavlı yaptığı açıklamada pandemi ile en etkili ve sonuç odaklı mücadelenin aşı olduğunu belirterek Muğla’nın birinci ve ikinci doz aşılamada yakaladığı başarıyı devam ettirmesi ve toplumsal bağışıklığın sağlanması amacıyla tüm vatandaşları üçüncü doz aşı olmaya davet etti.

Vali Orhan Tavlı, vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri ve kurumların aldığı tedbirlerin yanında bireysel tedbirlerini almalarının salgınla mücadelede başarıyı arttıracağını belirtti.

Sağlık ekipleri, kolluk birimleri, belediyeler ve diğer kurumların sahada yoğun mücadele verdiğini belirten Vali Orhan Tavlı, tüm kurumların sağlık ekiplerine gereken desteği vermesi konusunda talimatta bulundu.

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