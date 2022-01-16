‘Umut’ projesi ‘Bitki Koruma Ürünleri ve Gübre Ürünleri Zirai Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Bertaraf Projesi’ örnek ve geleceğe umut projesi oldu

Muğla Valiliğinin himayesinde Tarım ve Orman, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Muğla Vakfı ve MUÇEV ortaklığında hayata geçirilen doğa dostu “Bitki Koruma Ürünleri ve Gübre Ürünleri Zirai Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Bertaraf Projesi” kapsamında 2021 yılında 3,6 ton zirai atık toplandı.

Çok sayıda kurumun katkı sunduğu proje ile bitki koruma ürünü ambalaj atıkları ile gübre ambalaj atıklarının çevreye zarar vermeden toplanması ve imha edilmesi amaçlanmış olup, proje kapsamında kırsalda farkındalık ve eğitim çalışmaları ile konu hakkında duyarlılığın arttırılması hedeflenmiştir.

Muğla genelinde farklı ve önemli 456 lokasyonda kurulu olan konteynerlerde toplanan atıklar özel araçlarla bertaraf firmalarına gönderilmektedir. Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce proje ile tüm ilçelerde ambalaj atıklarının toplanması konusunda, Çiftçi Eğitim ve Yayım Faaliyetleri gerçekleştirilirken, ambalaj atıklarının toplanması konusunda hedef kitle bilinçlendiriliyor.

Bitki Koruma Ürünleri ve Gübre Ürünleri Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Bertaraf Projesi kapsamında farklı lokasyonlara yerleştirilen konteynerlere en çok bitki koruma ve gübre ürünleri ambalaj atıklarını atan örtü altı (seracılık) tarımı ve hayvancılıkla uğraşan üreticilere, seralarda çevreye ve insan sağlığına zararı olmayan beyaz sinek ve yaprak galeri güvesi gibi zararlılarla kimyasal kullanmadan biyoteknik mücadele amacıyla kullanılmak üzere sarı yapışkan tuzak hediye edildi. Ayrıca örtü altı sebze üretimi yapan üreticilere birer kovan bombus arısı hediye edildi.

Hayvancılıkla uğraşan üreticilere de kaliteli ve kaba yem ihtiyacını karşılamak üzere bakla tohumu ve hayvan refahı, sağlığı, beslemesinde kullanılan suluklar hediye olarak veriliyor.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla’nın tarım ve turizmde ülke ekonomisine büyük katkı sunduğunu ifade ederek, Muğla’da doğal hayatın ve çevrenin korunması ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmanın sorumluluğu ile hayata geçirilen projenin önemine değindi. Projenin turizme ve çiftçi gelirlerine de katkı sunduğunu belirtti.

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