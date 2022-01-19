10 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

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Hakkında 9 ayrı suçtan suç kaydı bulunan ve silahlı yağma suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan şüpheli Jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Seydikemer İlçe Jandarma ekipleri 10 yıl hapis kararı bulunan şüpheli R.S’nin Seydikemer Sarıyer Mahallesinde oturduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından eve yapılan operasyonda R.S. yakalandı.

Şüpheli R.S. adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı Cumhuriyet Savcımlığınca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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