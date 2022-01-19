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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

10 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

İHA

10 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Hakkında 9 ayrı suçtan suç kaydı bulunan ve silahlı yağma suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan şüpheli Jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı Seydikemer İlçe Jandarma ekipleri 10 yıl hapis kararı bulunan şüpheli R.S’nin Seydikemer Sarıyer Mahallesinde oturduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından eve yapılan operasyonda R.S. yakalandı.
Şüpheli R.S. adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı Cumhuriyet Savcımlığınca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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