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Köyceğiz’in doğa manzaraları kartpostallık görüntüler oluşturdu Fotoğraf sanatçısının objektifine yansıyan Köyceğiz manzaraları mest etti

İHA

Köyceğiz’in doğa manzaraları kartpostallık görüntüler oluşturdu Fotoğraf sanatçısının objektifine yansıyan Köyceğiz manzaraları mest etti

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde fotoğraf sanatçısı Adnan Varol’un gözünden yansıyan doğa manzaraları kartpostallık görüntüler oluştururken, Köyceğiz’in birbirinden güzel doğası ise görenleri de kendisine hayran bıraktı.
Türkiye’nin önemli turizm şehirlerinden olan Muğla’nın, Bodrum, Fethiye gibi ünlü ilçelerinin yanında adı çok sık duyulmayan Köyceğiz ilçesi, özellikle doğa fotoğrafçılarına birbirinden güzel fotoğraf kareleri sunuyor. Özellikle ilçenin en değerli giysisi olan Köyceğiz Gölü, doğal güzellikleri ile fotoğraf sanatçılarına kapılarını açıyor. Kentin kartpostallık görüntüleri ise görenleri fotoğraf çekmeye itiyor. Yıllardır Köyceğiz’de yaşayan ve memleketinin güzellikleri sayesinde hobi olarak başladığı fotoğrafçılığa profesyonel bir şekilde devam eden fotoğraf sanatçısı Adnan Varol ise “Ünlü plajların yanında unutulmaya yüz tutsa da, Köyceğiz Gölü, eşsiz doğa manzaraları ile fotoğraf çekme dürtüsünü tetikliyor” dedi.
Türkiye’nin 16’ncı “Sakin Şehir” unvanına sahip olan Köyceğiz’de fotoğrafçılık ruhunun hissedildiğini ifade eden Varol; “Muğla’nın ilçeleri deyince akla genellikle Bodrum, Marmaris ve Fethiye gelir. Muğla Dalaman Karayolu üzerinde sağa ayrılan bir kavşağın yol gösterdiği Köyceğiz ise sanki hep biraz unutuluyor gibidir. Deniz turizmi ile değil de gölü ile beraber yaşaması da belki bunda etkilidir. Ancak Köyceğiz Gölü, aslında başlı başına bir dünyadır. Yıllardır Köyceğiz’de yaşayan biri olarak her gün gölün kıyısında yürümekten, çevresinde bulunan Ölemez Dağı’nı, sazlıkları, Delta Plajı’nı ve karabataklarımı görmekten mutlu oldum. Göl kenarındaki yürüyüşlerde ahbaplarınıza bir şekilde rastlarsınız. Bu yaşantısıyla Köyceğiz, dünyada yaygınlaşan “Yavaş Şehir” sıfatını da almıştır. Neredeyse herkes bisiklet kullanır. Ayrıca burada hepimizin bir hobisi de var. Resim yapmak, müzikle uğraşmak gibi uğraşların yanında fotoğraf çekmek de en sevilen aktivitelerden. Çünkü, Köyceğiz Gölü size sunduğu manzaralarla bu uğraşıyı zaten hep tetikliyor. Klasik manzara çekimlerinin üstüne bir de ayrıntıları görebiliyorsanız fotoğraf çekmek apayrı bir zevk haline geliyor. Bu Sakin Şehir’de fotoğrafçılık ruhunu da hissedebiliyorsunuz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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