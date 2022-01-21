Uçak: “Kronik sorunlara çözüm bulunmalı, beklentiler karşılanmalıdır Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, Seydikemer’de okul ve kurumları ziyaret etti.

Eğitim BirSen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak ve yönetim kurulu üyeleri Seydikeler ilçesinde üye ve kurum ziyaretleri gerçekleştirdi.

Planlanan program kapsamında Okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenleri, yöneticileri ve eğitim çalışanlarını ziyaret eden Uçak sendika üyeleri ve eğitim çalışanları ile bir araya gelerek, sendikal çalışmalar ve eğitim gündemi hakkında değerlendirmelerde bulundular. Okul ve kurum ziyaretleri sonrasında iş yeri temsilcilerinin katılımı ile teşkilat toplantısı düzenlendi.

Başkan UÇAK ziyaretler sırasında yaptığı açıklamasında; “20212022 eğitimöğretim yılının birinci dönemi, kronik sorunlara çözüm üretilmeden, okulların temizlik ve güvenlik personeli ihtiyacı giderilmeden, meslek kanunuyla beklentiler karşılanmadan sona ermiştir. Salgının gölgesinde geçen bu dönem, eğitim çalışanlarının gayretleri ve özverili çalışmalarıyla tarihe geçmiş, Bakanlığın okulları açık tutma iradesi kamuoyunda takdirle karşılanmış, her şeye rağmen eğitimöğretimden vazgeçilmemesi doğru bir karar olmuştur “ dedi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu beklentileri karşılayacak şekilde çıkarılmalıdır

TBMM Genel Kurulu’nda görüşme aşamasına gelen Öğretmenlik Meslek Kanunu konusunda somut adım atılması, 3600 ek gösterge vaadinin yerine getirilecek olması, kariyer basamaklarının ücret artışlarıyla birlikte yeniden hayat bulacak olması, aday öğretmenlikten asli öğretmenliğe geçişte yazılı sınavın kaldırılıyor olması, bir kısım sorunların çözümü için adım atılmış olması eğitim camiasında olumlu karşılanmıştır. Ancak, meslek kanununun Meclis’e sevk edilen hâliyle beklentileri karşılamaktan uzak oluşu eğitimcileri hayal kırıklığına uğratmıştır. Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenliği bütün boyutlarıyla ele almalı, her açıdan yapılandırmalı, sadece kariyere hapsetmemeli; öğretmenlerin sosyal ve mali haklarını geliştirmelidir.

Kronik sorunlara kalıcı çözümler üretilmelidir

Sözleşmeli ve ücretli öğretmenliğe son verilmemesi, öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmaması, istihdamda güçlük çekilen bölgelerde görev yapan eğitim çalışanlarına ilave teşviklerin verilmemesi, birim ek ders ücret miktarının düşüklüğü, eğitim kurumu yöneticiliğinde özlük haklarını ve yetkileri geliştiren kariyer odaklı sürdürebilir bir sistemin halen hayata geçirilememesi, eğitimin rehberlik ayağının eksikliği, öğretmenleri şiddete karşı koruyacak bir yasal düzenlemenin çıkarılamaması, öğretmenlerin yer değişikliği taleplerinin karşılanmamasının doğurduğu mağduriyetler, okulların ödenek ihtiyacı ve yardımcı personel istihdamı gibi sorunlar konusunda ivedi çözümler beklenmektedir.

Başkan Uçak Eğitim BirSen olarak, yarıyıl tatilinin öğrencilerimiz için bir dinlenme dönemi olmasını temenni ediyor; eğitim çalışanlarına, salgının gölgesinde geçen eğitimöğretim dönemi için verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz ifadelerini kullandı.

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