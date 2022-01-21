Kırsaldaki çınarlara evlerinde hizmet Muğla Büyükşehir Belediyesi ‘Kırsaldaki Çınarlar’ projesiyle vatandaşları evlerinde hizmet veriyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi kendi yaşamını idame ettirmekte zorlanan 65 yaş ve üstü yaşlıların yaşam koşullarının iyileştirilmesi 2017 yılında Kırsaldaki Çınarlar Projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında yaşlılara, sosyal, teknik ve fiziksel destek sağlanıyor. Özellikle içinde bulunduğumuz mevsim şartları nedeniyle hizmetin önemi daha da artarken Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri 13 ilçede vatandaşların yanında oluyor.

Kendi yaşamını idame ettirmekte zorlanan 65 yaş ve üstü yaşlılara özellikle sağlık ve sosyal anlamda birçok destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, yalnız yaşayan yaşlılara ev temizliği, banyo, saç, sakal traşı, kuaförlük hizmetleri, tırnak kesimleri gibi öz bakım hizmetlerini de veriliyor. Bu şekilde yaşlıların bağımsız yaşamaları desteklenirken farklı alanlardaki eksikleri de gideriliyor. Ayrıca ekipler, musluk değişimi, TV kanallarının ayarlanması, küçük boya işlerinin yapılması, ampul ve perde takılması, engelli vatandaşlarımıza lavabo ve banyolarında tutamaçların yapılması gibi küçük ev tamiratlarının da gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Kırsaldaki Çınarlar Projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, yaşlılar için düşme önleme ve tehlikelerden uzaklaştırma faaliyetleri de yapılıyor. Bu faaliyetler arasında yaşlılarda görülen ev düşmeleri sonucu oluşan kırıkların önüne geçilebilmesi için eşiklerin yok edilmesi, merdivenlerin trabzanlarının kontrolü, basamaklarına kaymaz bant yapımı, baston altı lastiklerin yenilenmesi, ayakkabı taban kontrolü, duman detektörü montajı, banyoya ve tuvalete tutamaç montajı ve kaydırmaz konulması yer alıyor.

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