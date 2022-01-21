Rektör Çiçek’ten ‘Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü’ne teşekkür

Dünya üniversitelerini çevreye duyarlılık, enerji, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında değerlendiren UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralama Sistemi’nde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi dünya üniversiteleri arasında 360’ıncı sırada; Türkiye üniversiteleri arasında ise 23’üncü sırada yer aldı.

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, çalışmalarıyla Üniversitemizin GreenMetric Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda büyük bir başarı elde etmesini sağlayan Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü ve komisyon üyeleri ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

Yemekte Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Ali Bayrakdaroğlu, Prof. Dr. Sırrı Sunay Gürleyük ile Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü üyeleri; Yerleşke, Atık, Enerji ve İklim Değişikliği, Su, Ulaşım ve Eğitim alt komisyonu üyeleri; Üniversite Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Eylem Planı’nın hazırlanmasına katkı sağlayan Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi üyeleri ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü araştırmacıları hazır bulundu.

Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Üniversitenin çevre dostu, yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir bir yerleşkeye sahip olması için büyük bir özveri ile çalışan Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü ekibine teşekkür etti.

Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koordinatörü Araştırma Görevlisi Dr. Vesile Hatun Akansel, gerçekleştirilecek yeni çalışmalar ile hem Üniversitenin UI GreenMetric sıralamasını yükselteceklerini hem de çevreye duyarlı ve sürdürülebilirlik ile ilgili farkındalık sahibi bir neslin yetişmesine katkı sağlayacaklarını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü ekibine teşekkür belgelerini takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.