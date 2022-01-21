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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Soğuk hava şahini de vurdu Kara yoluna düşen şahin, tedavi edildi

İHA

Soğuk hava şahini de vurdu Kara yoluna düşen şahin, tedavi edildi

İzmir’de kara yoluna düşen bir şahin, vatandaşlarca koruma altına alınarak Muğla’nın Bodrum ilçesine getirildi.
İzmir'den Bodrum'a özel araçları ile gelen vatandaşlar, yol ortasına bir şahinin düştüğünü gördü. Soğuktan bitkin düşen şahin, vatandaşlarca alınarak Bodrum'a getirildi.
Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir veteriner kliniğine getirilen şahin, veteriner hekim Hasan Paşa Mahmut Çelik ve veteriner teknikeri Esat Cengiz tarafından tedavi altına alındı.
Özel kuvözde çiğ et ile beslenen hayvan, 24 saat gibi kısa bir sürede toparlandı.
Şahinin tedavisinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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