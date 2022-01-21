Jandarma öğrencilerin karne sevincine ortak oldu Okullarda yarıyıl tatili başlarken, karne alan öğrencilerin sevincine İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri ortak oldu.

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20212022 eğitim ve öğretim yarıyıl tatili öncesi karne sevinci yaşayan öğrencilere Muğla jandarması da ortak oldu.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri okullara giderek öğrencilere hem karne dağıttı, hem de ‘Tim Jandarma’ temalı pasta keserek çocukların yarıyıl tatiline çıkması sağlandı.

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