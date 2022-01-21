Muğla'da 21 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da 3 ayrı suçtan 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Milas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Boğaziçi Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde devriye görevi sırasında yol kenarında bir kişinin hareketlerinden şüphelendi. Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılan sorguda M.K.,'nin trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, hükümlü veya tutuklunun kaçması, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçlarından 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen M.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-01-21 18:18:23



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