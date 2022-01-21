Yunanlıların geri ittiği 21 düzensiz göçmen kurtarıldı Marmaris açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından geri itilen 21 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içinde Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına lastik bot ile geri itilen 21 düzensiz göçmeni kurtardı.

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