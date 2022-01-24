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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ortaca’da trafik kazası 1 yaralı

İHA

Ortaca’da trafik kazası 1 yaralı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde bir aracın traktöre arkadan çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya’dan İzmir istikametine giden Halil Ş.B. yönetimindeki 63 FD 939 plakalı otomobil, Kocabel mevkiine geldiği sırada, önünde ilerleyen Ortaca Belediyesi’ne ait, Vedat Ö. yönetimindeki 48 RA 668 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile traktör devrilirken, traktör sürücüsü Vedat Ö. yaralandı. Araçta bulunan 6 kişi ise kazayı şans eseri yara almadan atlattı. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Vedat Ö.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi bulunduktan sonra hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle yol yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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