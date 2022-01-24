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Pınar Gültekin diri diri yakılmış Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin’in ölümüne ilişkin adli tıp kurumu raporu açıklanırken, raporda “Mevcut verilerle kişinin hayatta iken yangına maruz kaldığının kabulü gerektiği oy birliği ile ek mütalaa olunur” denildi.

İHA

Pınar Gültekin diri diri yakılmış Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin’in ölümüne ilişkin adli tıp kurumu raporu açıklanırken, raporda “Mevcut verilerle kişinin hayatta iken yangına maruz kaldığının kabulü gerektiği oy birliği ile ek mütalaa olunur” denildi.

2020 Temmuz ayında erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin’in ölümü ile ilgili olarak Adli Tıp Kurumu Başkanlığına yazılan otopsi raporunda “Mevcut verilerle kişinin hayatta iken yangına maruz kaldığının kabulü gerektiği oy birliği ile ek mütalaa olunur” şeklinde rapor tanzim edildi.
Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen 9’uncu duruşmasına hava muhalefeti nedeniyle aile katılmazken, aile avukatı Dr. Rezan Epözdemir de katılmadı. Duruşma öncesi Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Adli Tıp Üçüncü Üst Kuruluna Pınar Gültekin’in ölümü ile ilgili yazılan müzekkeresine cevap geldi.
Raporda, “Cesedin otopsisinde, iç muayenede saçlı deri altında perietooksipitai bölgede hematom görüldüğü, bu hematomlu alandan bir kutuya 5 ml kan örneği alındığı, epidural alanda sol frontoparictal bölgede sınırları düzensiz kahverengi, çamur kıvamında ısı hematomu görülerek örneklendiği, Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesinin 17/11/2021 tarihli, 02/21119606/18372 sayılı ek raporuna göre, epidural alandan alınan hematom (ısı hematomu) analize uygun olmadığından (çamur kıvamında olduğundan) analiz yapılamadığı, saçlı deri altında hematomlu alandan alınan kanda 614.9 COHb (karboksikemoglobin) tespit edildiği” açıklanırken, “Adli tıbbi bilgiler kapsamında yeniden değerlendirildiğinde, cesedin otopsisi sırasında saçlı deri altı hematomundan alındığı bildirilen kanda saptanan karboksihemoglobin düzeyinin postmortem dönemde yangın ortamındaki dumandan bir miktar etkilenebileceği, ancak bunun ihmal edilebilir düzeyde olacağı, sonucu değiştirecek düzeyde etkilenme olmasının tıbben beklenmediği ve bu nedenle kandaki karboksihemoglobin düzeyini yansıtacağı hususu dikkate alındığında, Üst Kurulumuzun 20/05/2021 tarih, 69 sayılı kararına eklenecek husus bulunmadığı, dolayısı ile mevcut verilerle kişinin hayatta iken yangına maruz kaldığının kabulü gerektiği oy birliği ile ek mütalaa olunur” denildi.
Pınar Gültekin’in aile Avukatı Rezan Epözdemir, “Pınar Gültekin diri diri yakılmış. Yani canavarca hisle öldürme var” dedi.

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