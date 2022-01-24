Milas Belediyespor, voleybol maçından mağlup ayrıldı

Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde mücadele eden Milas Belediyespor, Baş Antrenör Hüseyin Düzceler ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Mehmet Akif Gürgen ile çıktığı ilk karşılaşmada 13 yenildi.
23 Ocak Pazar günü saat 16.00’da Milas Belediyesi Atatürk Spor Salonu’nda ligin birinci sırasında yer alan Alanya Belediyespor ile karşılaşan Milas ekibi, ilk seti 2522 alırken diğer setleri 2325, 1425 ve 2325 kaybetti. Milas Belediyespor, ligin 15’inci haftasında 30 Ocak 2022 Pazar günü saat 13.00’te Konya Karatay Kongre Küçük Salonu’nda ligin 6’ncı sırasında Konya Büyükşehir Belediyesi deplasmanında galibiyet için mücadele edecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.