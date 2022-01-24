Milas Belediyespor, voleybol maçından mağlup ayrıldı

Yarışmadan kazandığı parayı ne yaptı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde mücadele eden Milas Belediyespor, Baş Antrenör Hüseyin Düzceler ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Mehmet Akif Gürgen ile çıktığı ilk karşılaşmada 13 yenildi.



23 Ocak Pazar günü saat 16.00’da Milas Belediyesi Atatürk Spor Salonu’nda ligin birinci sırasında yer alan Alanya Belediyespor ile karşılaşan Milas ekibi, ilk seti 2522 alırken diğer setleri 2325, 1425 ve 2325 kaybetti. Milas Belediyespor, ligin 15’inci haftasında 30 Ocak 2022 Pazar günü saat 13.00’te Konya Karatay Kongre Küçük Salonu’nda ligin 6’ncı sırasında Konya Büyükşehir Belediyesi deplasmanında galibiyet için mücadele edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.