Pınar Gültekin cinayeti davasında 9'uncu duruşma (4)



TALEP OY BİRLİĞİYLE REDDEDİLDİ

Duruşmaya verilen aranın ardından, Adli Tıp raporunun sonucuna itiraz eden sanık Cemal Metin Avcı'nın avukatları, gerekçe ve sonuç kısmı birbirini tutmadığı için ek rapor ya da üniversiteden uzman raporu alınmasını talep etti. Mahkeme heyeti, dosyaya yenilik katmayacağı gerekçesiyle oy birliğiyle talebin reddine karar verdi. Savcı tarafından hazırlanan iddianame ve Adli Tıp Raporu ile birlikte mütalaa okundu. Mütalaada sanık Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanıklar annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, kardeşi Mertcan Avcı eski eşi Eda Karagün ve iş ortağı Şükrü Gökhan Orhan'a delilleri yok etme ve gizleme suçundan tutuklama talebinde bulunuldu. Tutuksuz sanıklar savcılık mütalaasını kabul etmeyerek savunma için ek süre talep etti.

'ÖLÜP ÖLMEDİĞİNİ KONTROL ETTİM'

Mahkemede mütalaaya karşı savunmasını yapan tutuklu sanık Cemal Metin Avcı, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Adli Tıp Raporu'nu kabul etmiyorum. Ben kanunları bilmiyordum ama şu an öğreniyorum ki bu raporla birlikte yanlış yargılanacağım. Benim ilk yardım belgem de var, ölüp ölmediğini kontrol ettim. Raporda şüpheler var, ölmeseydi ambulansı arardım. WhatsApp yazışmalarını ve galerisini istedik. Sadece mailler geldi. Gerçekleri mahkeme biliyor, yanlış anlatıyorlar. Ben yalan söylemedim. Bu olay olmasaydı ben müşteki karşı taraf şüpheli olacaktı. Benden zorla alınan 300 binden fazla para var. Beni tehdit ederek zorla para aldığı ortada. Sanık sıfatı taşımam kendimi savunamayacağım anlamına gelmez. Ben zaten mağdurum. Söyledikleri her şeyi defalarca çürüttüm. Tüm olanlardan çok pişmanım, olan şeyler istemeden yaşandı. Ben adalete güveniyorum, net olmayan rapora itiraz ediyorum. Bütün olayı ben ortaya çıkardım, niye yalan söyleyeyim? Ben adil olarak yargılanmak istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk halinin devamına karar verirken, Avcı'nın avukatları ve tutuksuz sanıklara savunma için gelecek duruşmaya kadar süre verildi. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıkların tutuklanmasına yönelik talebin reddine karar verirken, Sanık Mertcan Avcı hakkında ek savunma talebinde bulundu. Sanık Cemal Metin Avcı'nın annesi Ayten Avcı'nın bir sonraki duruşmada hazır bulundurulması istendi. Mahkeme, duruşmayı 14 Şubat´a erteledi.

Fırat AKAY-Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Fırat AKAY-Cavit AKGÜN

2022-01-24 18:27:18



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