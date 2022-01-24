Bodrum’da kar yağışı yüksekleri beyaza bürüdü

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde meteorolojinin yağış uyarısının ardından yüksek kesimler beyaza büründü.

Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı Muğla’da da kendini göstermeye başladı. Bodrum’un yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde yağan kar ağaçların dallarını ve yerleri beyaza bürüdü. İlçeye bağlı Mazı ve Etrim Mahallelerinde kar yağışı kendisini gösterdi. Yağışların aralıklarla sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

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