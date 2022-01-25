Muğla- Antalya kara yolu ulaşıma kapandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla- Antalya kara yolu ulaşıma kapandı

DHA

Muğla- Antalya kara yolu ulaşıma kapandı


Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle MuğlaAntalya kara yolu ulaşıma kapatıldı.
Yurdun büyük bir bölümünde yağışlı ve soğuk hava etkili olurken, 5 yıl aradan sonra Muğla kent merkezine kar yağdı. Kar yağışı, başta çocuklar olmak üzere vatandaşları sevindirdi. Menteşe'den Datça, Marmaris, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Fethiye'ye ulaşımın sağlandığı tek karayolu olan MuğlaAntalya kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Devrant Rampası ile Ula girişindeki kavşakta trafik ekipleri, araç geçişlerine izni vermedi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları ekiplerinin yollarda küreme ve tuzlama çalışmasını sürüyor.
HAMİLE VE ENGELLİ ÇALIŞANLAR İDARİ İZİNLİ
Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışının hayatı etkilediği ilçelerde kamu görevlisi hamile ile engelli çalışanlarımızın idari izinli sayılmalarına valiliğimizce karar verilmiştir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2022-01-25 08:57:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köyceğiz’de vatandaşlar kar sürprizi ile uyandı
YEREL HABERLER Köyceğiz’de vatandaşlar kar sürprizi ile uyandı
Muğla- Antalya kara yolu ulaşıma kapandı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Muğla- Antalya kara yolu ulaşıma kapandı/ Ek fotoğraf
Muğla- Antalya kara yolu ulaşıma kapandı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Muğla- Antalya kara yolu ulaşıma kapandı/ Ek fotoğraf
Marmaris-Fethiye karayolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Marmaris-Fethiye karayolu ulaşıma kapandı
Datça'da kar yolları kesti
YEREL HABERLER Datça'da kar yolları kesti
Datça'da kar yolları kesti
YEREL HABERLER Datça'da kar yolları kesti
Marmaris'in bazı mahalleleri beyaz örtüyle kaplandı
YEREL HABERLER Marmaris'in bazı mahalleleri beyaz örtüyle kaplandı
Bodrum'da kar yağışı başladı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Bodrum'da kar yağışı başladı / Ek fotoğraf
Bodrum'da hayvanseverler şiddet olaylarına dikkati çekti
YEREL HABERLER Bodrum'da hayvanseverler şiddet olaylarına dikkati ...
Datça’da kar yağışı aralıklarla devam ediyor
YEREL HABERLER Datça’da kar yağışı aralıklarla devam ediyor
Marmaris´in kırsal mahallelerine 13 yıl sonra kar yağdı 
YEREL HABERLER Marmaris´in kırsal mahallelerine 13 yıl sonra kar ...
Bodrum’da kar yağışı yüksekleri beyaza bürüdü
YEREL HABERLER Bodrum’da kar yağışı yüksekleri beyaza bürüdü
Bodrum'da kar yağışı başladı
YEREL HABERLER Bodrum'da kar yağışı başladı
Marmaris’te 24 düzensiz göçmen kurtarıldı Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.
YEREL HABERLER Marmaris’te 24 düzensiz göçmen kurtarıldı Marmaris ...
Yaz turizmin gözde ilçesinde, kar yolları kapattı Datça’da yoğun kar yağışı etkili oluyor
YEREL HABERLER Yaz turizmin gözde ilçesinde, kar yolları ...
Pınar Gültekin cinayetinde Savcılık mütalaayı verdi Savcılık mütalaasında sanık Avcı için ağırlaştırılmış müebbet talep etti Karar 14 Şubat Sevgililer Gününde
YEREL HABERLER Pınar Gültekin cinayetinde Savcılık mütalaayı ...
Pınar Gültekin cinayeti davasında 9'uncu duruşma (4)
YEREL HABERLER Pınar Gültekin cinayeti davasında 9'uncu duruşma (4)
Gamze'nin şüpheli ölümü
YEREL HABERLER Gamze'nin şüpheli ölümü
17 yaşındaki Gamze, yatağında ölü bulundu Cenazesi otopsiye gönderildi
YEREL HABERLER 17 yaşındaki Gamze, yatağında ölü bulundu Cenazesi ...
Başkan Oktay kardeş şehir Nijnekamsk’ta iş birliği protokolü imzaladı
YEREL HABERLER Başkan Oktay kardeş şehir Nijnekamsk’ta iş birliği ...
Fatma Girik için Memduh Ün'ün yanında mezarı yeri hazırlanıyor
YEREL HABERLER Fatma Girik için Memduh Ün'ün yanında mezarı yeri ...
Pınar Gültekin cinayeti davasında 9'uncu duruşma (3)
YEREL HABERLER Pınar Gültekin cinayeti davasında 9'uncu duruşma (3)
Marmaris 1 Nisan’a odaklandı
YEREL HABERLER Marmaris 1 Nisan’a odaklandı
Pınar Gültekin cinayeti davasında 9'uncu duruşma (2)
YEREL HABERLER Pınar Gültekin cinayeti davasında 9'uncu duruşma (2)

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.