35 yıl sonra Ortaca’da kar sürprizi

Muğla’nın en az kar yağışı alan ilçelerinden olan Ortaca’da yaşayan vatandaşlar sabah saatlerinde kar süprizi ile uyandı.



Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı Ortaca’da da etkili oldu. Sabah işe gitmek için uyanan vatandaşlar kar sürprizi ile uyandı. İlçede son olarak 35 yıl önce bu denli kar yağışı meydana geldiği belirtilirken, vatandaşlar yıllar sonra meydana gelen kar yağışının fotoğrafını çekti, kardan adam yaparak beyaz örtünün keyfini çıkardı.

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