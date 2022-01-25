Deniz ve beyaz örtünün manzarası mest etti Marmaris‘in dağları beyaza boyandı

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Muğla’nın Marmaris ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı dağları beyaza boyadı.

Tüm yurtta etkisini gösteren soğuk hava ve kar yağışı, Muğla’nın turistik ilçesi Marmaris’te de etkili oldu. Yüksek kesimlerdeki kar yağışı dağları beyaz örtü ile kapladı. Bazı mahallelerin de kar yağışı ile beyaza büründüğü görüldü. Bir yanda deniz, diğer yanda kar manzarasını gören Marmarisliler ise sahile inerek eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

Marmaris’te yaşayan 21 yaşındaki Selinay Şimşek, “Daha önceleri kar atıştırıyordu ama hiç böyle olmamıştı. Çok güzel bir manzara” dedi.

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