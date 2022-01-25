Muğla- Antalya kara yolu ulaşıma kapandı (2)



YOL, 8 SAAT SONRA ULAŞIMA AÇILDI

Muğla'da gece saatlerinde başlayan ve hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle belediye ile Karayolları ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor. Muğla Valiliği bünyesinde bulunan Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) koordinesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Kaymakamlığı ile Menteşe Belediyesi ekipleri, gece boyunca caddeler başta olmak üzere Ortaköy ve Karamehmet mahalleleri ile şehir içinde kar küreme, Muğla-Ula kara yolunda, Kötekli, Yeniköy, TOKİ, Karşıyaka, Karamehmet ve Menteşe Evleri mevkiinde tuzlama çalışmaları yaptı. Menteşe'den Datça, Marmaris, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Fethiye'ye ulaşımın sağlandığı tek kara yolu olan ve kar yağışı nedeniyle saat 03.00 sıralarında ulaşıma kapanan MuğlaAntalya kara yolu, çalışmaların ardından saat 11.00 sıralarında tekrar araç trafiğine açıldı. Çok sayıda araç yolda kalırken, maddi hasarlı kazalar da meydana geldi.Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-01-25 11:59:00



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