Menteşe’de karla mücadele sürüyor

Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava Muğla’da da etkisini gösterdi. Menteşe’de gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerine doğru etkisini arttırdı. Kısa sürede kent merkezi beyaza bürünürken Menteşe Belediyesi ekipleri gece boyunca mesaisini sürdürdü.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ilçe sınırları içerisinde gece boyu etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanmaya karşı Menteşe Belediye ekiplerinin aralıksız çalışma yaptığını belirtti. Başkan Gümüş şunları söyledi: “Valilik bünyesinde bulunan Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) koordinesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Kaymakamlığı ile birlikte gece boyunca meydan ve ana caddeler başta olmak üzere, Ortaköy, Karamehmet Mahallesi ve şehir içi muhtelif yollarda kar küreme çalışmaları, MuğlaUla karayolunda, belediyemiz yetki ve sorumluluğunda bulunan Kötekli, Yeniköy, TOKİ mevkii, Karşıyaka, Karamehmet ve Menteşe Evleri mevkiinde tuzlama çalışmaları yaptık. Orta Mahallede hastaya giden bir ambulansın mahsur kalması nedeniyle Menteşe Belediye ekipleri devreye girdi ve hastamızı ambulansa taşıdık”

MuğlaDenizli karayolu döner kavşakta yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanmasıyla mahsur kalan sürücülere ve yolculara Muğla simidi dağıtan Başkan Gümüş; “Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı, bunun dışında trafikte çok sayıda araç mahsur kaldı. Sabahın ilk saatlerinde Denizli Muğla karayolu döner kavşakta mahsur kalan sürücülere ve yolculara Muğla Simidi dağıttık. Vatandaşlarımızdan bu süreçte dikkatli olmalarını, hava şartlarının kötüleşmesi durumda gerekli olmadıkça dışarı çıkmamalarını, trafiğe çıkacak vatandaşlarımızın zincir ve çekme halatı gibi gerekli ekipmanları takmalarını tavsiye ediyoruz. Hava şartları nedeniyle olumsuzluk yaşayan vatandaşlarımız belediyemizin çağrı merkezini arayabilir, 0 (552) 214 48 80 numaralı WhatsApp ihbar hattına mesaj atabilirler. Ekiplerimiz karla mücadele çalışmalarına gün içinde aralıksız devam edecekler" dedi.

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