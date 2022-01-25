Menteşe’de can dostlar unutulmadı

Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı?

Menteşe Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarına devam ederken, bir yandan da soğuk hava ve kar yağışından etkilenen ve yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına da yem su, yem ve mama desteğinde bulundu.

Kentte etkili olan kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan can dostu sokak hayvanlarına mama ve yem desteğine devam edildi. Menteşe Belediyesi’ne bağlı ekipler can dostların yemek bulmada sorun yaşamamaları için şehrin belli noktalarına mama, su ve yem bıraktı. Hava şartları nedeniyle olumsuzluk yaşayan vatandaşlar Menteşe Belediyesi Çağrı Merkezini arayabilecek, 0 (552) 214 48 80 numaralı WhatsApp ihbar hattına mesaj atabilecekler.

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