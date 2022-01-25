Muğla- Antalya kara yolu ulaşıma kapandı (3)



KAR MANZARASI DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, dün saat 21.00 sıralarında başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Havadan dron ile görüntülenen ilçede güzel manzaralar oluştu. Yatağan-Kavaklıdere yolunda ise buzlanma nedeniyle tuzlama, kırsal mahallelerde ise küreme çalışmaları devam ediyor.

DATÇA BEYAZ ÖRTÜ İLE KAPLANDI

Datça ilçesi ise son yılların en yoğun kar yağışı nedeniyle beyaz örtü ile kaplandı. Kar, yıllar sonra Knidos Antik Kenti yoluna kadar yağdı.. Kırsal Mesudiye Mahallesi Radar Tepesi yolu tamamen karla kaplandı. Bu bölgede kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı. Belediye ekipleri tarafından gece boyunca yapılan çalışmalara rağmen bazı araçlar yolda kaldı. Karın keyfini çıkaran vatandaşlar kardan adam yapıp, kar topu oynadı.

'EN SON 44 YIL ÖNCE BÖYLE BİR KAR YAĞDIĞINI SÖYLÜYORLAR'

Datça'da yaşayan iki çocuk babası turizmci Emre Kılınç (39), "Eskiler en son 44 yıl önce böyle bir kar yağdığını söylüyor. 5 yaşındayken buna benzer bir kar yağışı olduğunu hatırlıyorum. Bir daha bu şekilde kar yağmadı. Çocuklarımla birlikte karın tadını çıkarmaya geldik. Onlar için çok güzel kar tatili oldu" dedi.

İkizler İklim ve İlker Kılınç (14), "Kar tatiline gidemedik ama kar buraya geldi. Çok mutluyuz. Kardan adam yaptık. Kar topu oynadık. Babam kar yağdığını görünce bize kızak yaptı. Bugünü hiç unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Kış için Uludağ'da kar tatili hayali kurarken Datça'ya yağan kar ile mutlu olduklarını dile getiren bir çocuk annesi Bahar Tahtalı (34) ise kar keyfini doyasıya yaşadıklarını dile getirdi.

Cavit AKGÜN-Mehmet Çil / DATÇA (Muğla),(DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN-Mehmet Çil

2022-01-25 13:59:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.