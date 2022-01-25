Marmaris Belediyesi sokaktaki canları yalnız bırakmadı

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Muğla’nın Marmaris ilçesinde kar ve soğuk havanın etkisi ile sokakta kalan sokak hayvanları Marmaris Belediyesi ekipleri tarafından beslendi.



Marmaris ve kırsal mahallelerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sebebi ile sıcaklığın 0 dereceye düştüğü yerlerde Marmaris Belediye ekipleri tüm mahallelerde dolaşarak, sokak hayvanlarına mama dağıttı, sağlık durumlarını kontrol etti. Belediyenin sokak hayvanlarını unutmaması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

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