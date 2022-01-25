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Büyükşehir’den yoğun kar mesaisi Başkan Gürün, sahadaki çalışmaları yerinde inceledi

İHA

Büyükşehir’den yoğun kar mesaisi Başkan Gürün, sahadaki çalışmaları yerinde inceledi

Dün gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı ile birlikte teyakkuza geçen Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların yollarda güvenli olarak seyahat etmelerini sağlamak için 48 iş makinası, 28 pikap, 155 personel ile 85 olaya müdahale etti.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından ulaşım ağında eksikliklerin yaşanmaması adına Büyükşehir ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmalarını yerinde inceledi.
Muğla’da dün gece saat 22.00 itibari ile başlayan kar yağışı Menteşe, Yatağan, Kavaklıdere, Milas, Bodrum, Köyceğiz, Fethiye, Seydikemer ve Marmaris ilçelerinde etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte teyakkuza geçen Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların yollarda güvenli olarak seyahat etmeleri için sorumluluğunda bulunan yollarda tuzlama ve kar küreme çalışmaları gerçekleştirdi.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından ulaşım ağında aksaklıkların yaşanmaması adına Büyükşehir ekiplerinin sahadaki çalışmalarını inceledi. Yoğun kar yağışının etkili olduğu Menteşe ilçesinde çalışma yapan Büyükşehir ekipleri ile sabahın erken saatlerinde bir araya gelen Başkan Gürün, bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Başkan Gürün, “48 iş makinası, 28 pikap ve 155 araç ile tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaptık”
Büyükşehir ekiplerinin kar yağışının etkili olduğu saatlerden itibaren çalışmalarına aralıksız olarak devam ettiğini belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, ilçe belediyeleri ve karayolları ile birlikte çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Başkan Gürün, “İl genelinde 48 iş makinası, 28 pikap ve 155 personelimiz ile çalışmalarımıza aralıksız olarak devam ediyoruz. Kar yağışının tipi olarak sürdüğü bölgelerde yağışın durmasının ardından kar küreme ve tuzlama çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Dün geceden bu yana yoğun çalışmalarımız netince il genelinde tüm ilçe merkezlerimizde ulaşım hatları aktif olarak hizmet veriyor. Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasını rica ediyorum. Acil durumlarda ise 112 acil çağrı merkezini arayarak kendilerine yardım geldikten sonra dışarı çıkmalarını öneriyorum. Ayrıca vatandaşlarımızın ihtiyaç duyması haline Büyükşehir Belediyemizin 444 48 01 numaralı Çağrı Merkezinden bizlere ulaşabilirler” dedi.

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