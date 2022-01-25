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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstanbul'a çile olan kar, Bodrum'a neşe oldu

İHA

İstanbul'a çile olan kar, Bodrum'a neşe oldu

Kış aylarında kar düşmeyen bölgelerden biri olan Bodrum’a lapa lapa kar yağınca genç yaşlı yedinden, yetmişe herkes sokaklara çıkıp yağan karın tadını çıkardı.
Turizmin gözbebeği Bodrum’a yıllardır yağmayan kar dün gece saatlerinden bir anda bastırdı. Sabah beyaz örtüyü gören vatandaşlar karın sevinci yaşadı. Özellikle Mazı, Mumcular, Kızılağaç, Dağbelen, Yalıkavak ve Konacık mahallelerinde gece boyu etkili olan kar yağışı bahçeler, tarlalar ve makilik alanlar beyaza bürümesi vatandaşlarda sevince yol açtı. Bodrum merkez mahalleleri ise yıllar sonra karla buluştu. Beyaz örtü kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İlk kez kar gördüler
Kış aylarından zaman zaman karla karışık yağmur yağması nedeniyle tutmayan kar uzun yıllar sonra tuttu. Beyaz örtüye bürünen Bodrum yaklaşık 20 yılı aşkın bir sürenin ardından karla buluştu. Bodrumlular karın yağmasının ardından kar görmeyen çocuklarına karı gösterdi. Bazı çocukların ise hayatlarında hiç kar görmemesi nedeniyle yağan karda uzun saatler kar topu oynadı. Soğuk havata aldırış etmeden doyasıya karın tadını çıkardılar.

Yollar tuzlandı
Bodrum Belediye ekipleri kar yağmadan önce oluşan buzlanma nedeniyle yolları tuzladı. Yağan karın ardından ise ekipler hızlı bir şekilde yolları açarak yeniden tuzlama çalışması yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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