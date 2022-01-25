Ateş savaşçıları bu kez karla mücadeleye katıldı

Son yılların en yoğun kar yağışının yaşandığı Muğla'da yaz aylarında yangınlarla mücadele eden orman ekipleri kışın da karla mücadeleye katıldı.

Muğla ve ilçelerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Sahil kesimlerinde Marmaris, Bodrum, Köyceğiz ve Fethiye’ye uzun yıllar sonra kar yağdı. Muğla’da karayolları ve belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmalarına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Makine İkmal Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. 9 Dozer, 8 greyder ve 5 lastikli kepçe kar yağışının yoğun olduğu noktalarda kar kürüme çalışmalarına destek verirken, kapanan yolların açılmasını sağladı

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