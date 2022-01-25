Muğla’da trafik ekipleri çocuklarla kartopu oynadı

Muğla’da etkili olan kar yağışı sonrası, görev yapan trafik ekipleri çocukların kar sevincine ortak oldu. Çocukların isteğini kıramayan ekipler çocuklarla kartopu oynadı.

Muğla’da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Kar yağışı sonrası Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kış tedbirleri kapsamında merkez ve ilçe trafik birimleri olarak karla mücadele ve tuzlama ekipleri ile işbirliği içerisinde trafikte bulunan araç kullanıcıları ve yolcuların güvenliğini sağladı.

Ekipler karla mücadele ekiplerinin çalışma yaptığı güzergahlara çalışma bitene kadar trafik akımı geçici olarak kapatılarak, mahsur kalan vatandaşlara yardım sağlayacak kurumlarla iletişim sağlanarak, diyaliz ve ilk yardım hizmeti veren kurumların güzergahları üzerinde çalışmalar öncelikli yoğunlaştırılıp, mağduriyetler giderildi.

Çocuklarla kartopu oynadılar

Muğla’da kar yağışı sonrası trafik akışının güvenli bir şekilde sağlanması için, görevlerini yapan trafik ekipleri can dostları unutmazken, çocukların da kartopu isteğini kırmadı. Çocuklarla beraber kartopu oynayan ekipler, yoldan geçen diğer vatandaşların da katılımı ile renkli ve keyifli anlar yaşanmasına neden oldu.

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