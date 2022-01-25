Dünyaca ünlü plaj beyaza büründü

Muğla’nın Ortaca ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı kısa süre etkili olurken, kar yağışı sonrası İztuzu Sahili beyaza büründü.



Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı Ortaca'da da etkili oldu. Dünyanın en iyi açık alanları arasında gösterilen ve her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan İztuzu Plajı karla kaplandı. Kar yağışı sonrası yazın insanların güneşlendiği altın sarısı kumsal bembeyaz oldu. Vatandaşlar bölgeye gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Ortaca’da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kentin yüksek kesimlerinin beyaza büründüğü görüldü. Vatandaşlar karın keyfini çıkarıp, bol bol fotoğraf çektirdi. Bazı vatandaşlar da Sarıgerme Sahili'nde karda kalan araçlarını iterek çıkarmaya çalıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.