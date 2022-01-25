Hamdi Özbay ölümünün 5. yılında anıldı

Fethiyeli Türk Halk Müziği Bağlama Sanatçısı, Hamdi Özbay, ölümünün 5. yıldönümünde Taşyaka Mezarlığı’nda bulunan mezarı başında dualarla, daha sonra da Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi’nde düzenlenen mini konserle anıldı.



Fethiyeli Türk Halk Müziği Bağlama Sanatçısı Hamdi Özbay ölümünün 5. Yıldönümünde mezarı başında dualarla anıldı. Anma törenine Fethiye Belediyesi Başkan Yardımcısı Sabri Oğuz Bolelli, TurizmciYazar İlhan Kurt, Güzel Sanatlar ve Kültür Derneği Üyeleri ve Hamdi Özbay’ın yetiştirdiği sanatçılar katıldı.



Hamdi Özbay’ın Türk Folkloruna büyük katkısı olduğunu dile getiren Fethiye Belediyesi Başkan Yardımcısı Sabri Oğuz Bolelli “Fethiye’de sanat alanında çok önemli yeri olan hemşerimizdi. Kendisini ölümünün 5. yılında rahmetle anıyoruz. Hamdi Özbay aramızdan ayrıldı ama eserleri ve yetiştirdiği sanatçılarla saygın bir yeri olmaya her zaman devam edecek” diye konuştu.



Yetiştirmiş olduğu Fethiye Belediyesi sanatçılarından Ali Tunç ise yaptığı konuşmada, “Bizlere ve Fethiye kültürüne vermiş olduğu emeklerden dolayı Hamdi Hocamıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Bırakmış olduğu bayrağı dalgalandırmak için biz öğrencileri Ali Tunç, Adem Kazan, Fatih Yağlı, Osman Uysal başta olmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mekanı cennet olsun” dedi.



Konserde kendi türküleri seslendirildi

Fethiye Özer Olgun Kültür Merkezi’nde devam eden anma etkinliğinde, Hamdi Özbay’ın Yetiştirdiği Fethiye Belediyesi sanatçıları Aysun Karasaçlı, Ali Tunç ve Adem Kazan, Sanatçı Hamdi Özbay’ın kendi türkülerini seslendirdikleri mini konser verdiler. Daha sonra Özer Olgun Kültür Merkezi yanında bulunan Hamdi Özbay Anıtı önünde anma töreni düzenlendi. Törende katılımcılar tarafından anıta karanfil bırakıldı.

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