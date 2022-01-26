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Köyceğiz’de ev yangını Köyceğiz ilçesinde iki katlı binanın ikinci katında çıkan yangında odalardaki tüm eşyalar yandı.

İHA

Köyceğiz’de ev yangını Köyceğiz ilçesinde iki katlı binanın ikinci katında çıkan yangında odalardaki tüm eşyalar yandı.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde iki katlı binanın ikinci katında gece saatlerinde çıkan yangında odalardaki eşyaların tamamı yandı.
Köyceğiz Beyobası Mahallesi 19/1 sokak üzerinde bulunan iki katlı binanın ikinci katında yangın çıktı. Yangın sonrası 112 Acil Çağı Merkezine yapılan ihbar sonrası Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye Grup Amirliği ve 112 ambulans ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sonrası alevler kontrol altına alınırken, odalarda bulunan tüm eşyalar yandı. Yangının bacadan çıktığı tahmin ediliyor.

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