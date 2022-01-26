Seydikemer beyaza büründü

Muğla’nın Seydikemer ilçesi yaklaşık 30 yıl aranın ardından beyaza bürünürken, kent merkezine yağan kar, vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.



Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası, Seydikemer'in yüksek kesimlerinde olduğu gibi şehir merkezinde de etkili oldu. Gece saatleri itibariyle başlayan kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü. Yaklaşık 30 yıl sonra yağan karı gören vatandaşlar önce şaşkınlık yaşayıp daha sonra yağan karın keyfini çıkardı. Bu tarihi anı yaşamak isteyen bazı vatandaşlar fotoğraf çekerken kimi vatandaşlar da kartopu oynayarak eğlendi. Evlerin ve binaların çatılarının da beyaza büründüğü Seydikemer’deki manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar; “Seydikemer adeta tarihi bir ana şahitlik ediyor. En son 29 yıl önce şehir merkezine kar yağmıştı. Sabah uyanıp pencereden dışarı baktığımızda Seydikemer’in beyaza büründüğünü gördük. 29 yıl aranın ardından çocuklarımız da Seydikemer’e kar yağdığını gördüler” dedi.

Öte yandan Seydikemer Belediyesi ekipleri, ilçede etkili olan kar yağışı dolayısıyla gece gündüz sahada çalışıyor. Vatandaşların ulaşımda aksaklık yaşamaması ve güvenli seyahat etmeleri amacıyla çalışan ekipler, ulaşıma kapanan yolları tekrar açıyor.

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