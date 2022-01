Büyükşehir, sokak hayvanlarını unutmadı Muğla Büyükşehir Belediyesi, soğuk hava ve kar yağışından etkilenen sokak hayvanları için çok sayıda noktaya yem ıraktı.

Muğla genelinde etkili olan kar yağışı sokakta yaşayan can dostları olumsuz etkiledi. Sokakta yaşayan hayvanlar için yıl boyunca aralıksız mama desteğine devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, havaların soğuduğu bu dönemde de bu desteği artırarak sürdürüyor. Zorlu kış şartları ile beslenme imkânları azalan sokak hayvanlarının imdadına yetişen Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, park, bahçe ve boş arazilere yüzlerce kilogram mama bırakıyor. Özellikle köpek ve kedi popülasyonun fazla olduğu noktalara mama ve su bırakan Büyükşehir ekipleri, zorlu kış şartlarının etkili olduğu bu günlerde her gün birkaç defa doldurarak sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmalarını engelliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada sokak hayvanlarının düzenli olarak beslendiği ve kar koşulları nedeniyle bu beslemenin öneminin arttığı vurgulandı. Açıklamada, “İl genelinde can dostlarımızın beslenmelerine dikkat ediyoruz. Özellikle kar yağışı nedeniyle beslenmekte zorluk yaşayan sokak hayvanlarımıza mama desteğini arttırarak devam ettik. Birlikte bu şehri paylaştığımız sokak hayvanlarımızın bakımı ve beslenmesi konusunda tüm halkımızın hassas olmasını temenni ediyoruz. Özellikle sokaklardaki yuvalara ve beslenme kaplarına zarar verilmemesi hususunda dikkat edilmesini rica ederiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.