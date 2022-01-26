Yatağında ölü bulunan Gamze'nin annesi: Gelinim ve annesinden şüpheleniyorum (2)

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
Bodrum'da yatağında ölü bulunan Gamze Sakallıoğlu'nun cenazesi, bugün yakınları tarafından teslim alındı. Çamlıca Mezarlığı önünde öğle vakti Gamze için cenaze namazı kılındı. Cenazeye Gamze Sakallıoğlu'nun ablası Fatma Köse, akrabaları ve yakınları katıldı. Fatma Köse, mezarın başına bağladığı tülün önünde dakikalarca gözyaşı döktü. Gamze Sakallıoğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Lise 2'nci sınıf öğrencisi Gamze Sakallıoğlu'nun aşçılık bölümünde okuduğu ve staj için lokantada çalıştığı öğrenildi.
Öte yandan adliyeye sevk edilen anne T.S. ve baba M.H.S.'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2022-01-26 18:07:55
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