22 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde 22 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekipleri tarafından yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 22 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan A.D'nin (27) Çamköy Mahallesi'nde bulunduğunu tespit etti. Ekipler tarafından takibe alınan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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