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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Böke’den sağlık çalışanlarına teşekkür etti

İHA

Kaymakam Böke’den sağlık çalışanlarına teşekkür etti

Milas Kaymakamı M. Ünver Böke, Milas Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek Başhekim Tarık Çubukçuoğlu ve hastane yöneticilerinden bilgi alarak, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Değerlendirme toplantısında pandemi sürecinde bugüne değin yapılan ve sonrasında yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi veren Başhekim Çubukçuoğlu, vatandaş odaklı hizmet ilkesini temel aldıklarını, çalışmaları bu ilke doğrultusunda yürüttüklerini ifade etti. Milas Devlet Hastanesi’nin yeni yeriyle modern bir yerleşkede vatandaşa hizmet verdiğini vurgulayan Kaymakam Böke ise, tüm sağlık personeline özellikle pandemi dönemiyle birlikte gösterdikleri fedakârlık ve özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

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