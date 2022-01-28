Köyceğiz, bisiklet yoluna kavuşuyor

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde bisiklet yolu yapımı çalışmaları devam ediyor.



Yoğun bisiklet kullanımına sahip bölgelerden olan Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki bisikletseverler 2 bin metrelik bisiklet yoluna kavuşuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteği ile Köyceğiz Belediyesi tarafından Gelişim Mahallesi Güreli Caddesi Bisiklet Taşıt ve Yürüyüş Yolu ile Yağmur Suyu Drenajı yapım işinin Eylül ayında ihalesi yapılarak çalışmalara başlandı. Eylül ayında ihalesi yapılan bisiklet yolunda çalışmalar aralıksız devam ederken 2 bin 100 metre uzunluğundaki bisiklet yolu, yaya yolu ve yağmur suyu drenajı yapım çalışmalarının üçte ikilik bölümü tamamlandı. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanıp vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

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