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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Traktör kazasında ölen genç çift toprağa verildi

İHA

Traktör kazasında ölen genç çift toprağa verildi

Muğla’nın Yatağan ilçesindeki traktör kazasında hayatını kaybeden genç çift sevenlerinin gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Olay, Yatağan ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertuğrul Katı'nın kullandığı traktör henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri traktörde yolcu olarak bulunan Meliha Katı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit ederken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ertuğrul Katı ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dün tüm ilçeyi yasa boğan genç çiftin cenazeleri bugün Yeşilköy’de Belediye Sosyal Tesisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Yeşilköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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