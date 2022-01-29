TFF 3. Lig: Fethiyespor: 1 - İçel İdman Yurdu Spor Kulübü: 2

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TFF 3. Lig 3. Grup 20. hafta maçında Fethiyespor, sahasında İçel İdman Yurdu Spor Kulübü'ne 21 mağlup oldu. Öte yandan İçel İdman Yurdu Teknik Direktörü Ender Alkan maçın 45+3. dakikasında rakip takımın attığı gol sonrası hakeme tepki gösterince kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.





Stat: Fethiye Şehir

Hakemler: Raşit Yorgancı xx, Ahmet Oğuz Yılmaz xx, Atakan Tutan xx

Fethiyespor: Enes xxx, Erdinç xx, Soner xx (İbrahim dk. 84 ?), Alihan xx, Serdar xxx, Talha xx (Burak Başkaya dk. 77 xx), Özgür xx, Nurettin Çakır xx, Cihad xx, Onur xx (Onur Taha dk. 86 ?), Kadir xx

İçel İdman Yurdu Spor Kulübü: Sertaç xx, Burak Bilge xx, Gökcan xx, Batuhan xx (Furkan dk. 48 x), Muhammed xx (Berkay dk. 48 x), Sabit xx (Nezir dk. 84 ?), Ömer xx, Erhan xx, Nurettin Çağlar xx (Ömer dk. 64 x), Murat xx (Özkan dk. 84 ?), Aslan xx

Goller: Muhammed (dk. 22), Furkan (dk. 79) (İçel İdman Yurdu Spor Kulübü), Alihan (dk. 45+3) (Fethiyespor)

Kırmız Kart: Ender Alkan (dk. 45+3) (İçel İdman Yurdu)

Sarı Kartlar: Onur, Özgür, Alihan, Erdinç (Fethiyespor)

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