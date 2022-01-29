Bodrum Belediyesinden yeni doğan bebeklere sürpriz karşılama

Bodrum Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “Hoş Geldin Bebek” projesi devam ediyor.

2019 yılında Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatı ile hayata geçirilen “Hoş Geldin Bebek” projesi kapsamında, bebek sahibi olan aileler ziyaret ediliyor.

Bodrum’da dünyaya gelen bebekleri güzel bir sürprizle karşılayan Bodrum Belediyesi, pandemi dolayısıyla 1,5 yıldır ertelenen ziyaretlere devam ediyor. Pandemi tedbirleri alınarak gerçekleşen ziyaretlerde bugüne kadar bebeği yeni doğmuş 730 aile ziyaret edildi.

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleşen ziyaretlerde ailelere Başkan Aras’ın selamı ve bebeklerin sağlık ve huzurla büyümesini içeren temenniler iletiliyor. Ayrıca ebeveynlere, bebeklerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir de bebek seti hediye ediliyor.

Yapılan ziyaretlerde, başlatılan projeden dolayı duydukları memnuniyetleri dile getiren aileler, mutluluklarına ortak olan Başkan Ahmet Aras’ın güzel düşünceleri ve hediyesi için teşekkür ederek projenin güzel ve başarılı bir uygulama olduğunu ifade etti.

Alınan önlemler kapsamında kısa süreli gerçekleştirilen ziyaretler, önümüzdeki haftalarda da Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen program dahilinde devam edecek.

“Hoş Geldin Bebek” Projesinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Bodrum Belediyesi’nin resmî web sitesiwww.bodrum.bel.trüzerinden doldurulacak form ile katılım sağlayabilecek.

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