Datça'da '16. Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu' düzenlendi

Muğla'nın Datça ilçesinde '16. Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu' düzenlendi.



Datça Kaymakamlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Muğla Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Taşlık Plajı'nda düzenlenen maratona ülke genelinden 99 erkek, 50 kadın olmak üzere toplamda 149 sporcu katıldı. Bu yılki teması orman yangınları ve iklim krizi olarak olarak belirlenen maratonda yüzücüler 3 bin metre uzun ve bin 500 metre kısa parkurlarda mücadele verdi. İzleyicilerin de alkışları ile destek verdiği maraton sonucunda tüm katılımcılara madalya verilirken, dereceye giren sporculara da kupaları takdim edildi.



Bin 500 metre kısa parkurun erkekler kategorisinde birinci olan 29 yaşındaki Emre Öztürk nişanlısı Yonca Şevval Erdem'in de kadınlar kategorisinde birinci olduğundan dolayı çok mutlu olduğu belirterek, "Milli sporcu olarak ilk defa soğuk suda yüzdüm. Datça'yı çok sevdim. Önümüzdeki sene yapılacak organizasyona da katılmayı düşünüyorum. Datça'yı çok sevdik. Daha büyük ve güzel başarılar elde etmek istiyoruz. Nişanlım da aynı kategoride birinci oldu. Çok mutluyum" diye konuştu.



Datça Kaymakamı Mesut Çoban Anadolu'da bir çok kentin kar kaplıyken Datça'da deniz suyu sıcaklığının 18 derece olduğunu ifade ederek, "Bu seneki temamız orman yanları ve iklim krizi oldu. Bu farkındalığa ve ilçemizin tanıtımına katkı sunması bakımından bu organizasyonu çok önemsiyoruz. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Organizasyonda 3 bin metre uzun parkurda erkeklerde Emrah Karaboğa 1'inci, Mert Acun 2'nci, Mehmet Zeki Özkol 3'üncü, kadınlarda; Bengisu Avcı Erdoğan 1'nci, Zeliha Batay 2'nci, Seda Kansuk 3'üncü oldu. Bin 500 metre kısa parkurda erkeklerde Emre Öztürk 1'inci, Okan Ulaş 2'nci, Timuçin Gülaç 3'üncü, kadınlarda Yonca Şevval Erdem 1'inci, Çilem Çelik 2'nci ve Nida Özdemir ise 3'üncü sırada yer aldı.

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