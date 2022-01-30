Bodrumspor - Sakaryaspor: 1-0

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Fırat AKAY / BODRUM, (DHA) -

STAT: İlçe

HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu (xx), Hasan Erdoğan (xx), Emrah Akkaya (xx)

BODRUMSPOR: Ali (xxx) Süleyman Özdamar (xx), Üzeyir (xxx), Onur (xxx), Bahadır (xxx) (Dk. 87 Oğuzhan), Erkan (xx) (Dk. 87 İsmail), Yekta (xx) (Dk. 75 Halil İbrahim x), Samet (xxx), Süleyman Güneş (xxx) (Dk. 87 Burhan), Berk İsmail (xx) (Dk. 69 Celal xx), Cenk (xxx)

SAKARYASPOR: Furkan (x) Eyüpcan (x), Onur (xx), Oğuz Kocabal (x), Oğuz Yıldırım (x) (Dk. 74 Mehmet x), Hurşit (xx) (Dk. 60 Burak x), Ümit (x), Ömer Bozan (xx) (Dk. 74 Murat x), Okan (x), Ozan (x) (Dk. 80 Umut), Tahir (x) (Dk. 74 Ömer Can x)

GOLLER: Dk. 15 Bahadır (Bodrumspor)

SARI KARTLAR: Furkan, Ömürcan, Oğuz Kocabal (Sakaryaspor), Oğuzhan (Bodrumspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90 Eyüpcan (Sakaryaspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta lider Sakaryaspor'u misafir eden Bodrumspor sahadan 1-0 galibiyetle ayrılarak kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. Ev sahibi Bodrumspor'u galibiyete taşıyan golü 15'inci dakikada Bahadır kaydetti. Bodrumspor bu galibiyetle birlikte 40 puana yükseldi ve 3'üncü sıraya çıktı. Sakaryaspor ise 48 puanda kalmasına rağmen liderliğini sürdürdü.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2022-01-30 15:12:45



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